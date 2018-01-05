В Австрии создадут соцслужбу для престарелых священников

Глава австрийской католической епархии Айзенштадта монс. Эгидиус Живкович заявил о создании нового проекта помощи престарелым священникам-пенсионерам, у которых нередко имеются серьёзные проблемы со здоровьем. Проект был задуман с целью расширения и укрепления некоторых уже действующих услуг, сообщает Радио Ватикана.

Епархия Айзенштадта следует аналогичному начинанию архиепархии Вены, и, согласно новому проекту, поместная Церковь охватит заботой 60 пожилых священников-пенсионеров, 44 из которых требуют постоянного ухода.

По словам епископского викария о. Лоренца Войта, некоторые из них по-прежнему очень активны даже на пенсии и принимают участие в пастырском служении и приходской жизни, но многие практически не выходят из обители; в любом случае, в скором будущем число престарелых священников значительно увеличится.

Рабочую группу волонтёров возглавит сестра-монахиня Ана Враньес из Конгрегации Служительниц Младенца Иисуса. Сестра Ана Враньес имеет многолетний опыт в сфере социального обеспечения и больничного служения.

Монахиня будет общаться с престарелыми и больными священникам, выслушивая их предложения и пожелания. Вместе с волонтерами она будет руководить ежедневными услугами: от помощи по дому и медицинского ухода до постоянного присутствия в случае лежачих больных.

Глава епархии Айзенштадта монс. Живкович подчеркнул, что пресвитеры всю свою жизнь посвящают служению Богу и людям: «Но что происходит, когда сами священники нуждаются в помощи? Этот вопрос требует новаторского ответа», - подчеркнул австрийский прелат.