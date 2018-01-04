В Нигерии смертник подорвал мечеть: погибло 10 прихожан храма

Взрыв произошел в мечети нигерийского штата Борно на северо-востоке страны. Десять прихожан храма погибли, еще несколько получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя национального управления по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

"Могу подтвердить, что было нападение в Гамбару, в результате которого погибли десять человек. Атаку осуществил смертник", — заявил сотрудник NEMA Башир Гарга. По данным газеты P.M. News, взрывное устройство привел в действие подросток.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Нигерийские джихадисты зачастую используют террористов-смертников, в основном женщин и девочек, для совершения терактов в местах скопления народа - мечетях и на рынках.