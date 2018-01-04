В РПЦ не стали реагировать на "выходку" Собчак возле православного храма
10:27, 04 января 2018Мир
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После негативной реакции подписчиков Собчак удалила скандальный ролик / viva.ua
Кандидат в президенты России Ксения Собчак станцевала напротив православного храма в Москве. Видеозапись произошедшего она выложила в своем аккаунте в Instagram, сообщают российские СМИ.
Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не собирается комментировать произошедшее.
«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», - сказал представитель РПЦ.
Видеоролик с танцами Ксения Собчак опубликовала в своем фотоблоге в Инстаграм, приписав: «Пусси Райот уже не те».
После негативной реакции на ролик Собчак удалила его со своей страницы.
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