В РПЦ не стали реагировать на "выходку" Собчак возле православного храма

Кандидат в президенты России Ксения Собчак станцевала напротив православного храма в Москве. Видеозапись произошедшего она выложила в своем аккаунте в Instagram, сообщают российские СМИ.

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не собирается комментировать произошедшее.

«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», - сказал представитель РПЦ.

Видеоролик с танцами Ксения Собчак опубликовала в своем фотоблоге в Инстаграм, приписав: «Пусси Райот уже не те».

После негативной реакции на ролик Собчак удалила его со своей страницы.