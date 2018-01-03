На севере Ирака откроют новую католическую больницу

По просьбе халдейского архиепископа Башара Варды молодая супружеская чета врачей возглавит в Эрбиле администрацию католической больницы, первой в Ираке после падения самопровозглашённого Исламского государства. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Двадцативосьмилетние Сэвин Огана и Бан Исаки в настоящее время оканчивают в австралийском католическом университете Брисбена магистратуру администрирования здравоохранительной структурой. В интервью газете «Caldean View» студенты отметили, что новая больница будет расположена в христианском районе города Эрбиля, на севере Ирака, и будет называться «Shalom», то есть «Мир».

По словам Сэвин Оганы, «монс. Варда выразил желание, чтобы христиане присутствовали в Ираке вместе со своими ценностями, особенно в сфере образования и здравоохранения».

Для молодой пары это стало настоящим вызовом: они должны были оставить всё, отказаться от карьеры, чтобы сказать «да» новому призванию. В прошлом они уже служили волонтёрами в епархии Эрбиля и помогали беженцам с Ниневийской равнины.

Сегодня Сэвин Огана и Бан Исаки хотят посвятить этому все свои профессиональные навыки и силы; по их словам, «каждый житель Ирака больше всего хочет мира».