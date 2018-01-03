В Китае по приказу властей на глазах у верующих снесли католический храм

Единственный католический храм, расположенный в селении Жифанг недалеко от города Ксиан в провинции Шанси, снесли по приказу местных властей, не дав при этом никаких объяснений. Храм был построен еще 18 лет назад с согласия китайских властей, сообщает "Седмица".

С 1999 года скромную церковь непрерывно использовали верующие католики без всяких оговорок со стороны местных властей. Храм был расположен недалеко от автострады, соединяющей Пекин и Куньмин.

Католики селения Жифанг опубликовали в интернете фото всех необходимых официальных документов, подтверждающих разрешение на строительство храма. Они также получили разрешение на использование земли, на которой расположена церковь.

Однако, без консультаций с верующими 20 декабря 2017 года власти Жифанга объявили, что ликвидируют храм, а 27 декабря приступили к сносу здания.

Прежде всего, был снесен крест, затем устранены "станции" Крестного пути, вывезены литургические одежды и лавки. Верующим не позволили даже приблизиться к храму, чтобы забрать священные предметы и иные вещи из сакристии церкви