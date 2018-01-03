Духовник королевы Елизаветы ответил епископу, призывающему молиться, чтобы наследник взошел на престол как гей

Шотландский епископ и бывший почетный капеллан британского двора озабочены сексуальными предпочтениями наследника престола. "Недоброжелательная", "нехристианская", "дестабилизирующая" и "антиконституционная",- так бывший духовник королевы Елизаветы Второй Гевин Эшенден назвал молитву, к которой призывает шотландский епископ Кельвин Холдсворс, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Холдсворс просит паству молиться о будущем наследнике британского престола принце Джордже. Причем не вообще молиться, а конкретно о том, чтобы "Господь благословил его любовью к прекрасному молодому джентльмену"!

Четырехлетний правнук королевы принц Джордж Кембриджский еще не стал активным пользователем соцсетей, в противном случае мальчик узнал бы много интересного.

Оказывается, Кельвин Холдсворс мечтает о его гомосексуализме для того, чтобы Англиканская церковь, наконец, признала однополые браки. По мнению епископа на его соцсетевой страничке, если Джордж взойдет на престол как гей, то обязательно поддержит все девять предложений по принудительному включению ЛГБТ в эту самую Англиканскую церковь, к которой Холдсворс принадлежит, равно как и ЛГБТ-сообществу.

Отповедь преподобного Гевина Эшендена — также в соцсетях — убедительна и даже остроумна. Во-первых, он уличает своего коллегу как минимум в отсутствии государственного мышления. Ведь если принц Джордж вырастет "таким", это перечеркнет все ожидания на то, что в будущем он произведет на свет нового наследника британского престола с женщиной, которую любит.

То есть молиться за склонность принца к однополым связям, резюмирует Эшенден, "значит молиться за подрыв его конституционной роли". Более того, священник королевского двора назвал инициативу Холдсворса вовсе не благословением Джорджа.

"Это богословский эквивалент проклятия злой феи в одной из сказок", — пояснил он.