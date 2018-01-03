В Вене создадут мемориал Холокоста и предоставят гражданство потомкам его жертв

Новый федеральный канцлер Себастиан Курц от имени правительства официально объявил о намерении создать в Вене мемориал жертвам Холокоста. Об этом со ссылкой на "Европейскую правду" сообщает "Сайт еврейской общины Днепра".

Поясняя позицию правительства в области планов создания мемориала, Себастиан Курц заявил, что он станет «подтверждением нашей полной исторической ответственности и участия в этом преступлении».

Более того, он заявил, об официальной позиции правительства, которое намерено предоставить австрийское гражданство потомкам жертв Холокоста в Австрии – а таковых в Израиле, по данным газеты «Гаарец», более 200 000 человек.

Еще более того, австрийское правительство собирается признать Израиль «еврейским государством» и с пониманием отнестись к проблемам его безопасности.