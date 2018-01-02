В пражском соборе украсили елку надписями с названиями городов Донбасса
23:06, 02 января 2018
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В Соборе святого Вита в Праге елку украсили в цветах украинского флага / facebook.com/yevhen.perebyinis
В Соборе святого Вита в Праге елку украсили в цветах украинского флага — открытками с надписями городов на Донбассе, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Об этом сообщает Радио Свобода.
Часть населенных пунктов Донецкой и Луганской областей не подконтрольна Украине с 2014 года / facebook.com/yevhen.perebyinis
Часть населенных пунктов Донецкой и Луганской областей не подконтрольна Украине в результате вооруженного конфликта, начавшегося на Донбассе в апреле 2014 года.
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