В пражском соборе украсили елку надписями с названиями городов Донбасса

23:06, 02 января 2018
Мир
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В Соборе святого Вита в Праге елку украсили в цветах украинского флага / facebook.com/yevhen.perebyinis

В Соборе святого Вита в Праге елку украсили в цветах украинского флага — открытками с надписями городов на Донбассе, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Об этом сообщает Радио Свобода.

Часть населенных пунктов Донецкой и Луганской областей не подконтрольная Украине с 2014 года

Часть населенных пунктов Донецкой и Луганской областей не подконтрольна Украине в результате вооруженного конфликта, начавшегося на Донбассе в апреле 2014 года.

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