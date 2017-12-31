Католический монах спасает древние мусульманские рукописи в горячих точках

Американский монах Колумба Стюарт уже в течение тринадцати лет спасает древние рукописи от различных бедствий. Католический священник фотографирует и оцифровывает религиозные тексты в горячих точках мира, где они находятся под угрозой исчезновения, сообщает Usa.One

В последнее время самой главной угрозой сохранности манускриптов стала деятельность Исламского государства, которое уничтожает все, что не написано в Коране. Поэтому монах бенедиктинского ордена пытается спасти не только христианские артефакты, но и мусульманские. Тематика древних текстов разнообразна: от поэзии до медицинских трактатов.

Процесс сохранности заключается в фотографировании и оцифровке древних документов. Чтобы дело шло быстрее, монах научил пользоваться фотоаппаратом и местных.

Поначалу жители Сирии и Ирака скептически относились к деятельности отца Колумба. В них укоренилось мнение, что жители западных стран хотят только нажиться на древностях этих краев. Но черная монашеская ряса сыграла свою дипломатическую роль. Со временем жители убедились в том, что американец не преследует корыстных целей.

Теперь у святого отца целая армия помощников-фотографов в разных странах. Местные жители гордятся своей работой. Ведь благодаря ней, они смогли прикоснуться к древней истории своих народов.

Физически все объекты остаются в местных музеях и библиотеках своих стран. В библиотеку Hill Museum & Manuscript университета Святого Иоанна в Колледжвилле, штат Миннесота отправляются только фотокопии. На данный момент в американской библиотеке хранится почти 150 тысяч копий древних манускриптов. В общей сложности это пятьдесят миллионов страниц. Самый старый текст датируется Х веком.

«Горячими точками» на Ближнем Востоке деятельность бенедектинского монаха не ограничивается. В Индии было сфотографировано около десяти тысяч рукописей, сделанных на пальмовых листьях. В Эфиопии был оцифрован один из старейших местных манускриптов – Евангелие Гаримы IV-VII веков.

В Мали в 2013 году фотографы, рискуя собственной жизнью, отсняли более 300 тысяч страниц исламских рукописей. Дело в том, что за год до этого столицу страны, Тимбукту захватили террористы из «Аль-Каиды», и многие древние документы оказались под угрозой исчезновения. Оригиналы многих рукописей, сделанных в Ираке с 2009 по 2014 год, сейчас уничтожены.

Конечной целью работы монаха является объединение в одном месте полной коллекции древних текстов. Кроме того, эта коллекция, по словам отца Колумба, должна способствовать пониманию между различными народами и верованиями.