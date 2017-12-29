В Египте при нападении на коптскую церковь погибло пять человек

В столице Египта Каир неизвестные сегодня, в пятницу, 29 декабря обстреляли коптскую церковь в районе города Хелуан. При нападении боевиков на церковь погибли трое полицейских и были застреляны два боевика, сообщает РИА-новости.

Еще пять человек пострадали, в их числе прихожане и сотрудник охраны церкви. В данный момент информация о нападавших уточняется, ведется поиск еще двух человек.

В свою очередь, Минздрав Египта в своем заявлении подтвердил "пять смертей" в результате нападения на церковь. "В результате нападения имеется пять смертей, пять пострадавших", — цитирует заявление представителя минздрава портал "Масрави".При нападении боевиков на церковь в Египте погибли трое полицейских и два боевика.

Христианское меньшинство коптов в Египте регулярно в последние годы подвергалось нападениям исламистских экстремистов, таких как Исида.