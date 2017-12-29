В Нигерии на Рождество убили четверых христиан за распевание колядок

Скотоводы-мусульмане из народа фулани совершили два кровавых нападения на нигерийских христиан в штате Кадуна в рождественские дни. Об этом сообщает «Благовест-Инфо».

Четверо человек были убиты и десять ранены в селении Нимдем накануне Рождества. «Мы вновь стали жертвой ничем не спровоцированной жестокой атаки всего за два дня до Рождества, - заявили в Народном союзе Южной Кадуны. – Мы не понимаем, почему людей, мирно собравшихся в своем родном селе, чтобы спеть рождественские колядки, расстреливают без какой бы то ни было причины».

По словам пастора Гидеона Мутума, трагедия произошла во время межконфессионального рождественского собрания, которое проходит в селении уже много лет и в ходе которого местные жители вместе пот колядки и другие песни, ставят спектакль, участвуют в библейской викторине, проповедуют.

Вторая атака произошла в том же районе – жертвами кочевников стали шесть человек, в том числе шестилетний ребенок.

В беседе с журналистами представитель местной национальной ассамблеи Шеху Николас Гарба заявил: «Эти недавние нападения противоречат любой человеческой логике, поскольку никаких причин или поводов для атак нет. А тот факт, что атаки произошли накануне Рождества, свидетельствует о полнм презрении нападавших к величию этого праздника».

Христиане штата Кадуна – земледельцы по роду занятий – нередко подвергаются нападениям скотоводов из народа фулани в ходе борьбы за источники существования. Поскольку фулани исповедуют ислам, конфликт носит межрелигиозный характер.

По данным христианских правозащитников, в течение уходящего года фулани совершили более ста нападений на христианские селения, убив боле двухсот человек.