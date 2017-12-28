В Иерусалиме на святочной неделе пройдут Антониновские чтения

В январе 2018 года Сергиевское подворье, недавно возвращенное Государством Израиль Российской Федерации, примет участие в новом церковном проекте Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. На святочной неделе, 9 января, в помещениях подворья состоятся открытые Антониновские чтения,сообщает «Благовест-Инфо».

Традиция устраивать на Святой Земле Антониновские чтения, посвященные памяти одного из наиболее выдающихся и известных устроителей «Русской Палестины», увлеченного исследователя библейских древностей, ученого и церковного дипломата – архимандрита Антонина (Капустина), насчитывает уже несколько десятков лет: Антониновские чтения как часть Рождестенских чтений, ежегодно проводимых в России, были возрождены при участии Святейшего Патриарха Кирилла в 1994 году, когда совершалась память столетия со дня кончины архимандрита Антонина.

В будущем году обновленные чтения, посвященные памяти архимандрита Антонина, пройдут под эгидой Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

9 января в 13:00 Сергиевское подворье откроет свои двери для всех желающих. В чтениях примут участие духовенство Миссии и сестры русских женских монастырей, прихожане Троицкого собора в Иерусалиме и храмов Миссии в Святой Земле, представители научного сообщества и дипломатического корпуса, широкие круги общественности.

В программе встречи: доклады «Русская Духовная Миссия: 170 лет служения» и «Яффа: русские ворота в Святую Землю», рождественский концерт сводного мужского хора Московских и Киевских духовных школ, благотворительная лотерея, встречи с известными людьми и дружеское общение.