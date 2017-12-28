Американские ученые рассказали о чувствах человека после смерти

В медицинском центре Langone в Нью-Йоркском университете выяснили, что после смерти человек все еще продолжает чувствовать окружающий мир. Об этом сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на LiveScience.

Ученым удалось доказать на основании многолетних исследованиях, что после остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным, что указывает на то, что в большинстве случаев люди могут понимать и осознавать, что скончались.

В "первой фазе смерти" люди могут сохранять способность восприятия. В подтверждение этих слов исследователи привели в пример случаи, когда люди после клинической смерти рассказывали о том, что слышали врачей. Более того, даже воспроизводили разговоры медперсонала. Исследователь Парниа также отметил, что умерший ощущает, неподконтрольность своего тела и чувствует себя заключенным в нем.