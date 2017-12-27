В Италии после 8-летней реставрации открылась средневековая базилика, которая пострадала от землетрясения

Сильно пострадавшая от землетрясения 6 апреля 2009 года базилика Санта-Мария-ди-Коллемаджио в центрально-итальянском городе Аквила (столицы провинции Абруццо) вновь открылась после масштабных реставрационных работ. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на итальянское информационное агентство "Аnsa".

Восстановление готического храма после катастрофических разрушений проходило контролем Отделения археологии, изобразительных искусство и ландшафта Аквилы и региона.

На церемонии открытия возрожденной базилики присутствовал мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди (Pierluigi Biondi), министр по делам наследия, культурным мероприятиям и туризму Дарио Франческини (Dario Franceschini), а также архиепископ Аквилы Джузеппе Петроччи (Giuseppe Petrocchi).

Кульминацией торжеств стала торжественная Месса, которую в полдень возглавил архиепископ Петроччи после того, как состоялось освящение храма и перенесение в него мощей святого Папы Римского Целестина V из Оратория святого Иосифа, которое было совершено в сопровождении почетного эскорта пожарных и муниципальной полиции.