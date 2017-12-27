В Милане мигрант попытался снять крест с рождественской ели

В итальянском Милане беженец, который прибыл в город из Африки, залез на рождественскую ель, чтобы снять с ее верхушки крест. Мигранту не понравилось, что праздничное дерево на Пьяцца Дука д’Аоста перед центральным вокзалом города украсили главным символом христианства, сообщает «Сибирская католическая газета».

Планам злоумышленника помешала полиция, которая оставила и задержала хулигана. Им оказался 21-летний уроженец Гамбии. На вопрос о мотивах его поступка, мужчина указал на крест и сказал, что «это не хорошо».

Полиция выяснила, что у африканца имеется разрешение на проживание в Италии, выданное региональным управлением по делам беженцев на юге страны. Молодого человека отправили в полицейский участок, а оттуда, в связи с признаками неадекватного состояния, на психиатрическое освидетельствование в больницу.