В Египте толпа радикальных мусульман набросилась на коптов, которые молились в храме

В Египте толпа мусульман набросилась на молящихся в храме коптских христиан, при этом радикалы избивали молящихся, призывали снести храм и крушили его внутреннее убранство. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost".

Христиане собрались на молитву в коптском храме Аль-Амира Тадроса в селении Кафр-аль-Васелин на плато Гиза примерно в 60 милях к югу от Каира. Этот храм действует уже 15 лет, хотя пока и не получил лицензию от государства. Прихожане храма и само здание подверглись нападению после завершения часа молитвы в ближайшей мечети.

Нападение началось с того, что толпа мусульманских радикалов быстро скопилась возле христианского храма и принялась выкрикивать оскорбительные лозунги, накручивая себя, после чего ворвалась внутрь, по сообщению издания Agence France Presse.

«Затем они ворвались в коптский храм, избили находящихся там прихожан и полностью разнесли внутреннее убранство храма» – говорится в сообщении епархии.

В результате этого нападения, многие христиане-копты получили ранения, а трое из них были отвезены в ближайшую больницу.