1480 лет назад в Константинополе освятили собор святой Софии

В столице Византийской империи Константинополе 27 декабря 537 года был освящен православный храм святой Софии. По замыслу императора Юстиниана I храм должен был стать украшением столицы Византии и служить выражением величия империи, сообщает "Фома".

На возведении собора ежедневно трудились до 10 000 человек.

«Соломон, я превзошел тебя!», – такие слова, по преданию, произнес Юстиниан, войдя в построенный собор и имея в виду легендарный Иерусалимский храм.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме.

29 мая 1453 храм был захвачен турками и впоследствии обращен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету Ататюрка, захваченный храм стал музеем.