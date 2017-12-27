1480 лет назад в Константинополе освятили собор святой Софии

10:57, 27 декабря 2017
Мир
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Изначально легендарный собор не имел минаретов / historic.ru

В столице Византийской империи Константинополе 27 декабря 537 года был освящен православный храм святой Софии. По замыслу императора Юстиниана I храм должен был стать украшением столицы Византии и служить выражением величия империи, сообщает "Фома". 

На возведении собора ежедневно трудились до 10 000 человек.

«Соломон, я превзошел тебя!», – такие слова, по преданию, произнес Юстиниан, войдя в построенный собор и имея в виду легендарный Иерусалимский храм.

Сегодня Софийский собор включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО / upload.wikimedia.org

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме.

29 мая 1453 храм был захвачен турками и впоследствии обращен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету Ататюрка, захваченный храм стал музеем.

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