В Ватикане активистка Femen попыталась украсть из вертепа "Младенца Иисуса"

В Риме задержали активистку Femen, которая пыталась похитить статуэтку "Младенца Иисуса" из рождественского вертепа на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает DW.com со ссылкой на итальянскую полицию.

Полуобнаженная женщина с надписью God is a woman ("Бог - женщина") выхватила фигурку из макета вифлеемской конюшни, однако ее остановили правоохранители.

Активистке вменяют оскорбление чувств верующих, покушение на кражу и непристойные действия. Задержали также еще одну женщину, вероятно, ее сообщницу. В Femen заявили, что похитительница - "секстремистка" Алиса Виноградова.

По заявлению организации, которая называет себя защитником прав женщин, целью акции был протест против церковного вмешательства в право женщины в отношении собственного тела", в частности в отношении абортов и контрацепции.