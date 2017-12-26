В Индии мусульманская семья обвиняется в земельном джихаде

Местные жители-индуисты добиваются отмены земельной сделки,обвиняя мусульманина в земельном джихаде. Об этом сообщает IslamNews со ссылкой на The Nation.

В Индии радикальные националисты без устали придумывают новые виды «джихада», которые приписывают мусульманам в попытке выставить их в неблаговидном свете. Если раньше индуистские экстремисты обвиняли мусульман в «любовном джихаде» — обращении девушек из индуистских семей в ислам посредством замужества, то теперь последователям ислама приписывают «земельный» и «имущественный джихад».

Житель города Мирут Усман Ахмад 32 года прожил со своими четырьмя братьями и сестрами, родителями и дядей в однокомнатной служебной квартире, которую его отцу выделила школа для девочек. Наконец, у семьи Ахмад появилась возможность приобрести собственное жилье – выбор пал на часть двухэтажного дома в километре от школы.

Однако как только сделка по приобретению жилья была оформлена, и семья стала переезжать, у дома собралась толпа агрессивно настроенных индуистов, которая попросту не впустила мусульманскую семью в ее новый дом.

«Мы хотели собственный дом. Мы купили эту недвижимость, но некоторые люди сделали из этого проблему и обвинили нас в «земельном джихаде», — сетует ИТ-специалист Усман.

Местные жители-индуисты добиваются отмены сделки, но семья Ахмад утверждает, что не нарушила никаких законов и норм и имеет полное право жить в купленном доме.