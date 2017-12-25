В Англии храмы рекомендуют преобразовать в "дома культуры", чтобы сохранить их

В Англии храмы рекомендуют преобразовать в местные «дома культуры» и развлечений ради их выживания: они должны открыть двери для собраний, концертов, детских игр, клубной и спортивной деятельности, различных услуг и многого другого. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на theguardian.

Такая рекомендация содержится в серьезном научном отчете, подготовленном независимой аналитической группой под руководством Бернарда Тэйлора (Bernard Taylor), которая провела широкий аудит нынешнего состояния и перспектив выживания 16 тысяч английских храмов и соборов по всей стране.

Английские церкви должны стать привлекательными оазисами культуры, услуг и развлечений для местных общин. Это поможет спасти храмы как ценнейшие исторические памятники, поскольку заботы по их содержанию, обслуживанию и ремонту ложатся непосильным бременем на быстро сокращающиеся приходские общины.

Ученые побуждают конгрегации шире вовлекать местное население в эти заботы, приводя примеры «разумной предприимчивости, проявленной духовенством, приходскими советами и добровольцами, в результате которой некоторые храмы уже стали центрами досуга, взаимопомощи, развлечения и общения для местных общин».