Вифлеемские мастера вырезают оливковые статуетки по древним традициям Святой Земли

Христианские резчики по дереву в Вифлееме все еще хранят древние традиции Святой Земли, но из-за обострения ситуации и сокращение потока паломников и туристов многие из них вынуждены уезжать. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews.

В самом Вифлееме и в окрестностях этого глубоко почитаемого христианами всего мира места Рождества Христова действует несколько десятков мастерских резьбы по дереву. Мастера в них режут из оливкового дерева крестики, четки, статуэтки, чаши и сценки Рождества Христова, и в некоторых семьях мастерство передается от отца к сыну уже почти два тысячелетия.

Один из мастеров-резчиков по имени Гьякаман (Giacaman), глубоко верующий католик, вернулся семь лет назад в Вифлеем, город смешанного христианско-мусульманского населения, чтобы продолжить дело своих предков.

«Я не мог позволить нашему семейному делу зачахнуть после ухода от дел моего отца, – говорит Гьякаман. – Прежде всего, я руководствовался своей верой. Здесь осталось так мало христиан, что каждый из нас важен для жизни общины. Но вернулся еще и потому, что мастерская была создана моими предками, и мужчины в нашем роду всегда тяжело трудились в ней, зарабатывая себе на хлеб».

Махмуд Хавари (Mahmoud Hawari), директор Палестинского музея на западном берегу Иордана, говорит, что ремесло резчиков по дереву возникло среди христианского населения Святой Земли и Вифлеема примерно в четвертом веке, во времена Византийской империи.

«Этот вид искусства с его традициями слагался два тысячелетия, – говорит Хавари. – Его можно считать частью национального культурного наследия Палестины и важной составляющей экономики этой местности». По его словам, вифлеемские резчики прославились своим искусством еще в древнем мире, но настоящий расцвет начался в конце 19 века, когда в Святую Землю хлынул поток паломников и туристов.

«С тех пор местные мастера сформировали свои стили, композиции на сюжеты из жизни Иисуса, свои художественные мотивы, которые стали отличительным знаком их высокого искусства» – говорит Хавари.

Многие из этих мастеров, среди которых встречаются и мусульмане, широко прославились во всем мире благодаря высокохудожественным статуэткам Богоматери с Младенцем и сценкам Рождества Христова. Некоторые из них совсем крохотные и умещаются в ладони, а другие настолько велики, что могут использоваться для украшения соборов.