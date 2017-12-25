В Ватикане активистка Femen в образе Девы Марии оголилась перед рождественской службой, которую совершил Папа Римский

Активистка движения Femen оголилась в Ватикане перед рождественской службой, которую проводил Папа Римский Франциск. Об этом сообщает Newsone.ua со ссылкой на страницу Femen в Facebook.

На обнародованном фото девушка с оголенной грудью стоит на фоне рождественских яслей. В организации заявили, что активистка собой олицетворяет Деву Марию, которая выступает "против патриархальных религиозных институтов и их многовековой практики насилия и угнетения женщин".

"В рождественскую ночь, на собственной рождественской сцене Ватикана, Пресвятая Дева Мария нарушила свое молчание, присоединившись к международной кампании #metoo, которая потрясла мир в 2017 году", - говорится в сообщении.

На груди у девушки красовалась надпись: "атакована церковью".

"В то время как Мария сегодня выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церкви, аборт по-прежнему является незаконным в 20 странах мира и крайне ограничен в десятках других. Мария напоминает нам, что мы больше не живем в архаичные времена, женщины - законные владельцы их тел", - отметили в Femen.