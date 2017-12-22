Исследователи нашли связь королевы Елизаветы с пророком Мухаммадом

В соответствии с генеалогическим исследованием специалистов ассоциации Burke's Peerage, королева Великобритании Елизавета является потомком Пророка Мухаммада (с.а.в.). Об этом сообщает Islam-today.

По словам ученых, 91-летняя монаршая особа – 43-юродная правнучка Пророка (с.а.в.).

«Британскому народу мало известен тот факт, что в жилах королевы течет кровь Мухаммада – утверждают авторы исследования. – Но все мусульманские лидеры этим гордятся».

По мнению исследователей, британская королевская семья якобы происходит от Пророка (с.а.в.) через арабских правителей Севильи, которые правили Испанией. Через брак их кровь передалась европейским королям Кастильи и Португалии, а затем – английскому королю Эдварду IV (15 век)».

Потомок Мухаммада (с.а.в.) Абу Аль-Касим Мухаммад ибн Аббад из Омейядов, считают ученые, был первым исламским правителем Севильи и основал Аббадидскую династию, правившую с 1023 по 1091 годы.

Внук Абу Аль-Касима, Мухаммад Аль-Мутамид, взял Кордобу и был свержен в 1091 году. Его дочь Зайда после падения династии стала женой испанского короля Альфонсо VI и приняла католицизм. Позже потомки Зайды и короля Альфонсо вступили в браки с детьми короля Англии Эдварда III.

В результате всего этого на троне в Британии в настоящее время находится королева Елизавета, полагают авторы исследования.