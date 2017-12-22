Израильский бизнесмен выращивает "дары волхвов"

Израильский предприниматель Гай Эрлих основал в кибуце Альмог бизнес по выращиванию редких растений, из которых добывают мирру и ладан и «золото» Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Reuters".

Согласно Евангелию от Матвея, волхвы преподнесли мирру и ладан в качестве даров младенцу Иисусу. Это ароматические смолы, которые получают из деревьев семейства Бурзеровых: мирры и ладанного дерева.

Третьим даром волхвов было золото. Эрлих считает, что речь идет о Галаадском бальзаме – драгоценной смоле, добываемой из бальзамного дерева. Это растение он также выращивает на своей ферме. Добытую смолу он высушивает, измельчает и производит терапевтические бальзамы и благовония.

«Я считаю себя современным волхвом, – заявил Эрлих журналистам. – Я решил выращивать растения, которые не выращивает больше никто в мире».

Эрлих считает, что его продукты заинтересуют не только христиан, но и иудеев, так как эти благовония могли использоваться в Иерусалимском храме периода Римской империи.

«Мои растения священны для всех религий. Они могут объединять людей», – сказал он.

Профессор Шимшон Бен Иегошуа из Еврейского университета отмечает, что существует много видов растений, из которых добывают мирру и ладан. По его мнению, те виды, которые выращивает Эрлих, вполне вероятно, соответствуют тем деревьям, которые росли в Израиле в древности.