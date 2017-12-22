В Китае университет запретил студентам праздновать Рождество

Китайский университет запретил празднование Рождества. Власти заявили, что борются с «разлагающим влиянием западной религии» на неокрепшие умы молодежи, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost".

«В последние годы некоторые молодые люди все больше и больше подвергаются опасному влиянию западной культуры и образа жизни. Они слепо увлекаются западными праздниками, в особенности религиозными обрядами в канун Рождества и на само Рождество», – говорится в официальном заявлении Коммунистического союза молодежи Шэньянского фармацевтического университета.

В заявлении также говорится, что студентам союза и различных студенческих ассоциаций запрещено участвовать в Рождественских празднествах и богослужениях, и разъясняется, что цель этого запрета в том, чтобы «направить комсомольцев на укрепление культурной идентичности и помочь им противостоять разлагающему влиянию западной религиозной культуры».

По сообщению агентства новостей Синьхуа, власти некоторых городов (к примеру Вэньчжоу в провинции Шеньжень), также запретили Рождественские праздники в школах и дошкольных учреждениях. Как утверждает правозащитная организация China Aid, ведущая хронику нарушений прав человека и свободы вероисповедания в Китае, компартия страны озабочена укреплением идеологии ради поддержания своей власти, и потому оказывает нарастающее давление как на христианство, так и на другие религии, которые считает иностранными, поскольку полагает, что они подрывают ее власть.