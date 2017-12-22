Генассамблея ООН не поддержала изменений, относительно статуса Иерусалима

В четверг, 21 декабря, состоялась экстренная сессия Генеральной ассамблеи ООН, созванная по поводу резолюции 377А от 1950 года и в рамках формулы "Единство ради мира".

Как сообщает NEWSru.co.il, данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совбеза ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации. На этот раз причиной кризиса стало заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США.

Риад аль-Малки, министр иностранных дел в правительстве Махмуда Аббаса, в своем выступлении с трибуны ООН заявил, что "Иерусалим является ключом к миру и войне на Ближнем Востоке". По его словам, решение американского правительства не может изменить статус Иерусалима, а изменится лишь роль Соединенных Штатов, которую они играют в мирном процессе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на предупреждение Дональда Трампа о том, что страны, проголосовавшие против решения Вашингтона, рискуют лишиться финансовой поддержки, следующим образом: "Мы не приемлем угроз в свой адрес - поведение США недопустимо. Мы верим, что эта резолюция принесет мир и справедливость на Ближний Восток".

128 стран поддержали резолюцию, 9 - проголосовали против, 35 - воздержались. Еще представители 21 страны не пришли на голосование.

Новое совещание также имело прямое отношение к еврейкому государству:193 странам-членам ООН было предложено обсудить выдвинутую Египтом на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию, призывающую США пересмотреть свою позицию по Иерусалиму. В Совбезе за резолюцию проголосовали 14 членов из 15, однако США, как постоянный член совета, наложили вето на это решение.