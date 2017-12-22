В Италии появились рождественские наборы, которые позволят верующим самим получать благословение

Церковный приход североитальянского города Кастелланца начал раздавать своим прихожанам специальные рождественские наборы, которые позволят верующим самим получать благословение на дому.

Как рассказал "РИА Новости" приходской священник Вальтер Маньи, в набор входят свечка, маленькая бутылочка со святой водой, инструкция по благословению, письмо с поздравлениями от архиепископа и традиционный конверт для пожертвований.

По его словам, инициатива общества святых Юлия и Бернарда связана с семейным характером главного христианского праздника.

"Мы предложили этот формат с учетом опыта предыдущих двух лет, когда практика посещения священником семей нашего города столкнулась с некоторыми сложностями", – заявил Маньи.

Во-первых, отметил он, это связано с зимними холодами, во-вторых, с тем, что многие семьи собираются вместе, оставляя почти половину домов пустующими.

"Так главы семейств получат возможность благословить своих родных в собственном доме в наиболее подходящий момент, предпочтительно в течение девяти дней перед Рождеством, возможно, перед вертепом", – сказал священник.