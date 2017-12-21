За фото с рождественской елкой чемпиону-мусульманину угрожают смертью

Британский боксер Амир Хан, исповедующий ислам, получил анонимные угрозы после того, как выложил в Instagram фотографию рождественской елки, установленной у него дома. Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на The Sun.

«Пока все спят, папа поставил рождественскую елку. Ламайса (трехлетняя дочь Хана, — прим. ред.) будет счастлива», — написал боксер.

После этого в адрес Хана и его близких посыпались угрозы. «Клянусь Богом, я убью тебя и твою семью», — написал один из пользователей. «Мусульмане не празднуют рождество», — добавил другой. «Как ты мог предать свою религию?» — удивлялись подписчики спортсмена.

Многие мусульмане, в том числе в Великобритании, отмечают Рождество, поскольку в исламе Иисус (Иса) — один из пророков. Конкретных данных о числе празднующих христианский праздник мусульманах не приводится.

В 2016 году Хан — уроженец Англии пакистанского происхождения — заявил, что любит посещать мечеть. Боксер признался, что не боится называть себя мусульманином.

31-летний Хан — чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Британец провел 35 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу (19 нокаутом) и потерпел четыре поражения. В последнем поединке, состоявшемся в мае 2016 года, он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.