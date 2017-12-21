В Индии полиция арестовала христиан за пение Рождественских гимнов

В Индии полиция арестовала 30 семинаристов теологического колледжа Святого Ефрема и двух священников за праздничные обряды и Рождественские песнопения в деревне Дара Калан.

Группа христиан перед этим подверглась нападению местных индуистских радикалов, которые жестоко избили их и сожгли машину священников, а полиция безучастно наблюдала бесчинства озверевшей толпы со стороны и не вмешивалась, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost".

Христиане совершали «обычный, традиционный обряд праздничного богослужения с песнопениями, который всегда проводился в этом селении в канун Рождества за последние 30 лет» – подчеркивается в заявлении Конференции католических епископов Индии (CBCI).

В этом заявлении епископы также резко осуждают «фактическое потворство насилию со стороны полиции, которая арестовала одних лишь семинаристов и священников, и никак не вмешивалась в действия радикалов, избивавших христиан».

Позднее, по заявлению CBCI, восемь священников попытались навестить задержанных, чтобы разузнать об их судьбе и состоянии здоровья, но полиция арестовала и этих священников, а толпа «головорезов», собравшихся возле полицейского участка, тем временем разгромила и сожгла их машину. Обстановка возле участка, по сообщению CBCI, «дошла до такого градуса ненависти и истерии, что нет никакой возможности даже пройти внутрь сквозь толпу, чтобы повидаться с арестованными».

Представитель индуистской националистической группировки Баджранг Дал, которая связана с правящей партией, возглавляемой премьер-министром страны Нарендрой Моди, обвинил арестованных семинаристов и священников в распространении Библии, изображений Иисуса Христа и в публичном распевании Рождественских гимнов.

«Мы всего лишь распевали гимны, и за это на нас вдруг набросились индуисты-радикалы, они кричали, что мы хотим сделать Индию христианской нацией… но это неправда» – сказал Аниш Эммануэль (Anish Emmanuel), представитель семинарии. Конференция епископов CBCI отвергла все обвинения в принудительном обращении в христианство как «надуманные и смехотворные».

Арестованных семинаристов и священников удалось освободить из заключения только после вмешательства местного политика, сообщает Ассоциация азиатских христиан в Британии.