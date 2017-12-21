В Египте перед Рождеством усилили охрану христианских храмов

Власти Египта предпринимают повышенные меры безопасности перед рождественскими праздниками в стране, опасаясь новых террористических атак против местных христианских общин. Согласно распоряжению МВД АРЕ от 20 декабря, защиту церквей и мест скопления христиан будут осуществлять 230 тысяч сотрудников сил внутренней безопасности, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на eadaily.com.

Под усиленную охрану будут взяты 2626 церквей и молельных домов по всей территории крупнейшей арабской республики, включая 1326 православных, 1200 протестантских и 200 католических храмов и других религиозных объектов.

Напомним, в этом году Египет постигла серия крупных терактов, включая нападения на общину христиан-коптов страны. В АРЕ действует режим чрезвычайного положения, введённый в апреле после двойного теракта в церквях коптов в городах Александрия и Танта. Жертвами взрывов террористов-смертников 9 апреля, в день Вербного (Пальмового) воскресенья, стали 45 человек. В декабре 2016 года при нападении на церковь коптов в египетской столице погибли 29 человек.

Ответственность за атаки на коптов Египта взяла на себя связанная с террористической организацией ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) группировка «Велайят Синай».