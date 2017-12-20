В Израиле археологи нашли руины древнего византийского монастыря

Израильские археологи обнаружили под Иерусалимом руины древнего византийского монастыря и церкви возрастом 1,5 тысячи лет с хорошо сохранившимися цветными мозаиками.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Управление древностей Израиля, раскопки проводятся в центре страны, в 30 километрах от Иерусалима, в районе населенного пункта Бейт-Шемеш.

По словам руководителя раскопок Биньямина Сторхана, речь идет о большом монастыре с церковью V-VII веков нашей эры. "Мы увидели размер стен и поняли, что речь идет о большом монастыре, в котором была чудесная церковь… Монастырь и церковь относятся к середине V – началу VII века нашей эры", – рассказал Сторхан.

Сторхан пояснил, что древний комплекс находится чуть севернее от долины ха-Эла, которая известна как место, где произошло сражение Давида и Голиафа.

По словам специалиста, в конце византийской эпохи весь комплекс строений и церковь были заброшены.

На полу древних строений археологи обнаружили цветные мозаики. "На этой неделе мы добрались до одной части пола с удивительной цветной мозаикой… Нас по-настоящему удивило, что мозаика прекрасно сохранилась", – добавил Сторхан.

Археолог Нафтали Айзик демонстрирует "удивительные артефакты", найденные на месте раскопок: древние кресты, осколки мраморных оконных решеток, рыболовный крючок, керамические изделия и украшения, а также полностью сохранившийся подсвечник эпохи Аббасидов.

В раскопках византийского монастыря участвовали более тысячи учеников различных школ и колледжей.