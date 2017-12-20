Австралия может ввести ограниченный закон шариата

Правительство Австралии может ввести закон шариата «в определенных рамках». Таким образом власти собираются поддержать репутацию страны, построившей самое успешное мультикультурное общество в мире, сообщает портал "Христианин" со ссылкой на источник.

Правительство премьер-министра Малкольма Тарнбулла поручило подготовить исследовательский отчет о ситуации со свободой вероисповедания в стране. Отчет должна подготовить комиссия из пяти авторитетных юристов, в которую входит профессор конституционного права Николас Арони от Квинслендского университета, давно высказывающий мнение о том, что в стране следует ввести в действие законы шариата. При этом Арони отмечет, что шариат необходимо ограничивать определенными конституционными рамками.

Подобная рекомендация, считают эксперты, вполне может войти в список выводов комиссии Руддока. Поскольку профессор Арони считается признанным экспертом в вопросах юридического плюрализма, законности и вероисповедания, и еще в 2016 году предупреждал, что свобода вероисповедания стала, по сути дела, второсортным правом, поскольку ей почти не уделяется внимания в азарте борьбы против разных форм дискриминации и за права сексуальных меньшинств.

Профессор полагает, что во имя свободы совести давно пора ввести поправки, разрешающие мусульманам жить по законам шариата «в строго обоснованных рамках общего конституционного законодательства страны».

У этого предложения есть свои противники. Так, в общественных дискуссиях перед референдумом по однополым бракам (по результатам которого был принят «закон о брачном равноправии»), против подобных предложений резко выступила коалиция консерваторов во главе с министром по вопросам иммиграции Петером Даттоном.

Консерваторы предупредили, что подобные поправки могут привести к нежелательным последствиям, поскольку в результате возникнут религиозные анклавы, насаждающие законы шариата под защитой общего законодательства страны.

Однако профессор полагает, что шариат незаслуженно заслужил мрачную репутацию на западе, поскольку наказывает «бичеваниями, побитием камнями и отсечением конечностей за преступления». Но на самом деле это комплекс высоконравственных предписаний, определяющих убеждения, религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Шариатские предписания составлены на основании Корана и сунны пророка Мухаммеда и регулируют практически все сферы повседневной жизни мусульман.

Комиссии поручено исследовать состояние дел со свободой веры в стране и ее взаимоотношения с другими правами и свободами граждан. Она начнет работу в начале января, подготовит первичные выводы к 31 января и окончательный отчет к 31 марта.

Премьер-министр Малкольм Тарнбулл, выступая с поручением, подчеркнул, что в стране построено «самое успешное поликультурное общество в мире».

«Залогом нашего успеха стала свобода вероисповедания. Это наша базовая национальная норма и ценность, закрепленная в конституции», - заявил Тарнбулл.