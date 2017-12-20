Американские религиозные лидеры написали открытое письмо, в котором осудили гендерную идеологию

Религиозные лидеры США написали открытое письмо, в котором выразили глубокую обеспокоенность современным движением, которое «стремится навязать фальшивую идею того, что мужчина может быть или стать женщиной и наоборот». Об этом сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на "Catholic Herald".

Американские религиозные лидеры отмечают, что гендерная идеология обижает не только отдельных лиц, но и общество в целом, сея среди людей замешательство и сомнения в самих себе. Эта идеология ставит людей перед выбором: или они будут поступать вопреки разуму, отвергая истину, или же будут вынуждены стать высмеянными, отвергнутыми или быть подверженными различным формам репрессий.

Как говорится в письме, особого вреда гендерная идеология наносит детям, «когда говорит им, что может изменить их пол, а потом уделяет им дозу гормонов, что влияет на их развитие, и в результате, достигнув взрослого возраста, они могут стать бесплодными».

Религиозные лидеры отмечают, что родители «заслуживают на лучшую опеку и сопровождение в этих важных решениях», и призывают работников национальных медицинских заведений уважать основополагающий принцип медицины «прежде всего, не навреди».

Открытое письмо было опубликовано на веб-странице Католического епископата США.

Среди авторов письма есть католические епископы, ответственные за четыре комиссии в епископате, занимающихся супругами, семьей, религиозной свободой, экуменизмом и межрелигиозных диалогом. Также свои подписи поставили представители 16-ти американских сообществ (в т.ч. православной, англиканской, лютеранской, мусульманской).