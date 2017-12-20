Патриархи и главы иерусалимских Церквей призвали сохранить статус-кво Иерусалима

Патриархи и главы иерусалимских Церквей опубликовали рождественское послание, в котором подтвердили свою чёткую позицию по Святому граду. В документе звучит просьба «о сохранении статус-кво Иерусалима до тех пор, пока на основе переговоров и международного права не будет достигнуто справедливое мирное соглашение между израильтянами и палестинцами», сообщает Радио Ватикана.

13 христианских лидеров - в том числе апостольский администратор Иерусалима монс. Пьербаттиста Пиццабалла и кустод Святой земли фра Франческо Паттон - заявляют, что присутствие и свидетельство христиан Святой Земли «тесно связаны со священными местами и доступом к ним как местам собраний и встреч ради единства между народами различных вероисповеданий. Именно святые места наделили смыслом этот регион».

«Любой чисто политический подход к Иерусалиму, - пишут христианские иерархи, - лишит город его подлинной сущности и его характеристик, а также нарушит механизм, который поддерживал мир на протяжении веков. Иерусалим - это священный дар, скиния, священная земля для всего мира. Попытки овладеть Святым градом Иерусалимом или ограничить его критериями исключительности приведут к весьма негативным последствиям».

В конце послания Патриархи и главы иерусалимских Церквей заверяют в своих молитвах обо всём ближневосточном регионе и просят Князя мира «вдохновить сердца и умы всех облечённых властью, дабы они шли путями мира, справедливости и примирения между народами».