На Синае после первого этапа реставрации открыли библиотеку монастыря святой Екатерины

Собрание древних рукописных манускриптов, хранящееся в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове, вновь открыто для исследований после завершения первого этапа реставрационных работ в монастырской библиотеке. Процесс восстановления части помещения хранилища продолжался почти 9 лет под патронатом египетского министерства по делам древностей, сообщает ТАСС.

За это время, как рассказал глава министерского Управления по сохранению христианских и исламских памятников профессор Мухаммед Абдель Латыф, была укреплена и обновлена восточная стена библиотеки, отреставрирован ее фасад, а также несущая опора, так называемая Стена Юстиниана, которая была возведена в VI веке нашей эры.

Работы по обновлению монастырской библиотеки привели к новому открытию: месяц назад было объявлено, что в ходе консервации одного из секторов была обнаружена книга - написанный на листах из тончайшей кожи манускрипт с описанием медицинских опытов и их результатов, которые проводил древнегреческий целитель Гиппократ. Время создания этой находки пока не выяснено точно, предполагается, что книга была написана в V-VI веках.

Вместе с трактатом Гиппократа были найдены еще три сочинения на тему врачевания неизвестных авторов, относящиеся к тому же периоду.

Одновременно была реставрирована, находящаяся в помещении библиотеки, одна из самых древних и масштабных мозаичных картин, сохранившихся на Ближнем Востоке. На площади около 46 кв. м изображена евангельская сцена Преображения Господня, произошедшего на горе Фавор. Панно собрано из множества элементов, включая полудрагоценные камни, некоторые части инкрустированы золотыми и серебряными пластинами. На мозаикепредставлены Иисус, ведущий беседу с пророками Моисеем и Илией, а в нижней ее части - апостолы Петр, Иоанн и Иаков, которые стали свидетелями чуда Преображения Господня. Над центральной частью размещены изображения Бога-Отца и Богоматери, а по периметру - еще 31 овальное изображение пророков и святых христианской Церкви.

Монастырь святой Екатерины на Синае – один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке у подножия горы Синай (библейский Хорив). Здесь находится Неопалимая Купина и колодец Моисея.

Библиотека монастыря насчитывает более 3 тыс. уникальных рукописей и, как считается, по количеству манускриптов, но не по их исторической, культурной и духовной значимости, уступает лишь подобному собранию Ватикана. В 2002 году монастырь Святой Екатерины был включен в список материального достояния человечества, курируемый ЮНЕСКО.