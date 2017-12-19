В Вифлееме установили особый рождественский вертеп

На Ясельной площади в Вифлееме поставили рождественский вертеп. Он является частью приготовлений к празднованию Рождества Христовго 25-го декабря, сообщает 5 канал.

Вертеп сделан на Мальте. Эта страна имеет давнюю традицию изготовления таких атрибутов праздника. Традиционно здесь изображены ясли, в которых лежит новорожденный Иисус. А вокруг – Дева Мария, святой Иосиф и три царя, которые пришли поздравить Спасителя.

Вокруг яслей – не Вифлеем, где родился Иисус Христос, – а пейзажи Мальты. Поэтому неотъемлемым атрибутом здесь является традиционная мальтийская лодка рыбаков.

Установили вертеп возле Церкви Рождества Христова, которая была построена именно на том месте, где родился Иисус.