В Вифлееме установили особый рождественский вертеп
17:49, 19 декабря 2017Мир
675
На Ясельной площади в Вифлееме поставили рождественский вертеп / 5 канал
На Ясельной площади в Вифлееме поставили рождественский вертеп. Он является частью приготовлений к празднованию Рождества Христовго 25-го декабря, сообщает 5 канал.
Вертеп сделан на Мальте. Эта страна имеет давнюю традицию изготовления таких атрибутов праздника. Традиционно здесь изображены ясли, в которых лежит новорожденный Иисус. А вокруг – Дева Мария, святой Иосиф и три царя, которые пришли поздравить Спасителя.
Вокруг яслей – не Вифлеем, где родился Иисус Христос, – а пейзажи Мальты. Поэтому неотъемлемым атрибутом здесь является традиционная мальтийская лодка рыбаков.
Установили вертеп возле Церкви Рождества Христова, которая была построена именно на том месте, где родился Иисус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter