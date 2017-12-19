В Италии обнаружили терракотовую скульптуру Христа XV века, которую украли нацисты

Терракотовый бюст Христа, выполненный одним из видных итальянских мастеров эпохи Возрождения Маттео Чивитали (1436-1501), вернулся в тосканский город Лукка, откуда он был похищен более 70 лет назад. Как сообщает ТАСС со ссылкой на "La Stampa", ранее эта скульптура украшала церковь Санта-Мария-делла-Роза.

Бюст был найден в ноябре этого года в результате спецоперации, проведенной силами Командования карабинеров по охране культурного достояния, однако известно о находке стало лишь сейчас. В ходе операции были обнаружены и другие произведения искусства, утраченные во время Второй мировой войны.

Расследование привело карабинеров к продавцу антиквариата, а затем - к проживавшему также в Лукке частному коллекционеру, который и не подозревал, какую историю имеет это драгоценное произведение искусства.

"Это праздник для нашего города", - отметил мэр Алессандро Тамбеллини. Торжественная церемония возвращения бюста в муниципальное владение состоялось в присутствии местных властей и высших полицейских чинов города.

Сообщается, что скульптуру покажут в национальном музее виллы Гуиниджи, часть экспозиции которого уже посвящена творчеству Чивитали. Однако впоследствии бюст вернется в церковь, из которой был похищен 73 года назад.

Шедевр пятнадцатого столетия был украден в феврале 1944 года. В 1947 году терракотовое творение было упомянуто в докладе тогдашнего Министерства образования Италии как похищенное немецкими войсками.

В 2008 году следы скульптуры обнаружились в каталоге Международной выставки антиквариата, состоявшейся в 1981 году во флорентийском Палаццо Строцци, после чего и начались поиски пропавшего раритета.

Маттео Чивитали считался одним из известных скульпторов тосканской школы в эпоху Ренессанса. Его произведения отличаются утонченностью, строгой обработкой форм и элегантным исполнением. Большая часть его работ находится в родном городе мастера - Лукке.