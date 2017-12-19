В Казахстане имамы, пасторы и священники сошлись на теннисном турнире

Турнир по настольному теннису, в котором приняли участие представители местных мечетей и церквей, провели в Казахстане, в городе Павлодар. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

«В дружеском турнире по настольному теннису приняли участие имамы и прихожане пяти мечетей, священник и паства православного Благовещенского кафедрального собора, а также команды трёх протестантских церквей: Церкви адвентистов седьмого дня, Церкви Иисуса Христа и Церкви евангельских христиан-баптистов «Шындык», - рассказал специалист центра анализа и развития межконфессиональных отношений управления по делам религий Павлодарской области Медет Жагипаров.

Необычное состязание прошло в спортивно-оздоровительном комплексе «Астана». Его устроил центр анализа и развития межконфессиональных отношений управления по делам религий области. Состязание провели, чтобы представители разных конфессий пообщались между собой и нашли ещё больше друзей в других религиозных общинах, а между приходами наладились более тёплые взаимоотношения.

По результатам турнира все три призовых места заняли теннисисты из одной и той же мечети. Первое место досталось Даулету Искакову, второе - Нурболату Сейткалову, а третье - Фархату Усину. Все участники состязания - исключительно любители. Победителей и призёров наградили грамотами и ценными призами.