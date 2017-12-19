Палестина просит ООН провести экстренную сессию по Иерусалиму

Палестина сделала официальный запрос на проведение спецсессии Генассамблеи ООН. Цель сессии - рассмотреть в экстренном порядке статус города Иерусалима, сообщает Islam-today.

«Мы выразили желание провести встречу как можно скорее», - сообщил Рияд Мансур, постоянный наблюдатель Палестины при ООН, по результатам короткой встречи с главой Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Отметим, что речь идет об экстренной сессии, в рамках которой Генассамблея может рекомендовать странам-членам ООН прибегнуть к коллективным мерам для восстановления или поддержания международных мира и безопасности.