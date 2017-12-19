Палестина просит ООН провести экстренную сессию по Иерусалиму
12:18, 19 декабря 2017Мир
1908
Генасамблея ООН может рекомендовать странам-членам принять меры безопасности по Иерусалиму / 112.ua
Палестина сделала официальный запрос на проведение спецсессии Генассамблеи ООН. Цель сессии - рассмотреть в экстренном порядке статус города Иерусалима, сообщает Islam-today.
«Мы выразили желание провести встречу как можно скорее», - сообщил Рияд Мансур, постоянный наблюдатель Палестины при ООН, по результатам короткой встречи с главой Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.
Отметим, что речь идет об экстренной сессии, в рамках которой Генассамблея может рекомендовать странам-членам ООН прибегнуть к коллективным мерам для восстановления или поддержания международных мира и безопасности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter