В Пакистане при атаке смертника на храм погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, 44 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в воскресенье в городе Кветта на юге Пакистана. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на телеканал "Geo TV".

Ранее сообщалось о пятерых погибших и пятнадцати пострадавших.

Согласно подтвержденным данным, атака была совершена на одну из протестантских церквей в районе Заргун-роуд. Как заявил ранее министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфараз Бугти, в нападении на прихожан участвовали два смертника. Один из них был застрелен на входе в храм, другому удалось прорваться внутрь и активировать закрепленное на теле взрывное устройство. По словам главы ведомства, при себе у боевиков также было автоматическое оружие.

Всего в этот день в церкви могли находиться от 300 до 400 человек. К настоящему времени все пострадавшие, среди которых есть женщины и дети, доставлены в близлежащие медучреждения. Власти ведут расследование случившегося. Ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн осудил данную атаку, а также выразил соболезнования семьям и близким погибших. Глава государства распорядился, чтобы пострадавшим была оказана наиболее эффективная медицинская помощь. Как отметил Хусейн, "террористы и их трусливые атаки не ослабят решимость пакистанской нации в борьбе с этой угрозой".