Первый вице-президент Азербайджана награждена орденом святой княгини Ольги II степени
19:21, 16 декабря 2017Мир
1998
Мехрибан Алиева награждена орденом святой княгини Ольги II степени / vestikavkaza.ru
Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.
Орден за помощь Русской православной церкви (РПЦ) вручил ей патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает "Вестник Кавказа".
Данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения.
В 2013 году под патронажем Мехрибан Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному князю Владимиру.
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