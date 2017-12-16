Первый вице-президент Азербайджана награждена орденом святой княгини Ольги II степени

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Орден за помощь Русской православной церкви (РПЦ) вручил ей патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает "Вестник Кавказа".

Данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения.

В 2013 году под патронажем Мехрибан Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному князю Владимиру.