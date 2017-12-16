В РПЦ напомнили историю Иерусалима и сказали, к чему приведет признание его столицей Израиля

Признание ​США ​Иерусалима столицей Израиля может нарушить ​сложившийся в этом городе ​​ баланс сил, установленный ​после сложного военного периода, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Комментируя информацию о признании президентом США Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля, иерарх РПЦ напомнил о ​значении Иерусалима и о тяжелом пути к нынешней сбалансированной ситуации, изменение которой ​может привести к конфликтам и гибели людей, сообщает РИА Новости.

"С одной стороны, если мы прочитаем Библию, историю библейского царя Давида, то он избрал Иерусалим как столицу своего государства. То есть это очень древняя история, для еврейского народа это священная история, это часть их Священного Писания. С другой стороны, мы знаем, что в течение истории на этой земле происходило очень много военных действий, она много раз переходила из рук в руки, и сегодня на нее претендуют разные силы", — сказал митрополит.

Он добавил, что "те достаточно хрупкие балансы, которые установились в послевоенный период, не следует нарушать, так как это может привести к взрывам, что уже и происходит".

Архиерей подчеркнул, что Иерусалим ​ — это в первую очередь религиозный центр, и было бы неверным шагом его превращение в политический центр.

"Мы не должны забывать о том, что Иерусалим является священным городом для трех мировых религий: не только для иудаизма, но также для христианства и ислама. Сегодня в Иерусалиме христиане, мусульмане и иудеи уживаются более или менее мирно, у каждой группы есть свои кварталы, недвижимость, святыни. И очень важно, чтобы Иерусалим сохранялся именно как такой духовный и религиозный центр, в котором представители трех авраамических, монотеистических религий могли бы жить вместе в мире и согласии", — заключил Иларион.