Четверо палестинцев погибли, 160 ранены во время столкновений в Израиле

Четверо палестинцев погибли, 160 получили ранения сегодня во время столкновений из-за решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщает Радио Свобода, большинство жертв зафиксировано в Секторе Газа, где тысячи палестинцев бросали камнями в израильских солдат из-за укрепленного ограждения.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что его страна в одностороннем порядке признала Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Это решение вызвало критику со стороны палестинцев, их арабских союзников, а также стран Запада и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях.

Статус Иерусалима является болезненным вопросом для всех сторон ближневосточного урегулирования. В частности, палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен быть столицей их будущего государства.