В Сингапуре спели "Щедрик" во время молитвы о мире

В Сингапуре спели украинский "Щедрик" во время молитвы о мире без войны.

Об этом сообщает 5 канал, со ссылкой на слова посла Украины в Сингапуре и Брунее Дмитрия Сеника. По традиции, во время Рождественского молебна о мире хор Церкви доброго пастыря исполняет песни и колядки со всех уголков мира. В этом году "Щедрик" стал гвоздем программы.

Мир уже наслаждается рождественской композицией Николая Леонтовича более ста лет. Впервые "Щедрик" исполнил хор Киевского университета 1916 года. А уже в октябре 1921 года состоялась премьера песни в США.

Всемирно известная обработка "Щедрик" относится к тем, над которыми Николай Леонтович работал почти всю жизнь. Николай Леонтович нашел текст народной щедривки и просто написал к нему музыку. А сам текст песни был составлен еще в языческие времена. В Щедрику поется о прилете ласточки. Языческий Новый год праздновался в весеннее равноденствие, тогда же выполнялись и новогодние щедривки. Тогда же и ласточки прилетали из теплых краев.