В Армянской апостольской церкви считают, что Иерусалим используют как политический инструмент

Для того чтобы Иерусалим не пострадал, необходимы усилия всех сторон. С таким заявлением выступил местоблюститель Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви Гарегин Бекчян, комментируя ситуацию вокруг Иерусалима.

Как сообщают "Новости Армении", в заявлении Бекчяна отмечено, что в Константинопольском патриархате ААЦ с тревогой следят за напряженной международной ситуацией, сложившейся после решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

«Превращение Иерусалима, являющегося наследником мира и человечества в религиозном плане, в политический инструмент беспокоит христиан, в том числе и Армянскую церковь. В этой ситуации необходимы усилия всех сторон, чтобы Иерусалим, являющийся общим святым местом монотеистических религий, не пострадал», - отмечено в заявлении.