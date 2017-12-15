В Назарете не станут праздновать Рождество после решения Трампа по Иерусалиму

В городе Назарете, где прошла юность Иисуса Христа, отменили часть рождественских мероприятий в знак протеста против решения Президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Об этом сообщает "СТРАНА.ua" со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп объявил о своем решении на прошлой неделе, отступив от давней политики США и признав Иерусалим столицей Израиля, что поставило под угрозу ближневосточные мирные переговоры и взволновало как арабский, так и западный мир.

Назарет, крупнейший арабский город в Израиле (население города составляет 76 000 человек – мусульман и христиан), является одним из центров празднования Рождества в Святой земле.

"Мы решили отменить традиционные рождественские песнопения и танцы, потому что мы переживаем период споров из-за того, что Трамп сказал о Иерусалиме", – заявил представитель городских властей Салем Шахара.

Согласно христианской традиции, в Назарете вырос Иисус Христос. В центре города высится базилика Благовещения, построенная на том месте, где, по легенде, находился дом матери Иисуса, Девы Марии.

По словам Шахары, рождественские базары и церковные службы пройдут в обычном режиме. Спустя несколько часов после объявления об этом решении палестинские города Вифлеем и Рамалла на некоторое время отключили рождественскую иллюминацию в знак протеста.

Власти Вифлеема, где родился Иисус Христос, пока не объявили, планируют ли они также свернуть часть торжеств по случаю Рождества, когда в город съезжаются многочисленные паломники и туристы.