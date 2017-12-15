В Японии построили церковь, внутри которой создали иллюзию леса

Архитекторы бюро "Ю-Момоэдэ" из Японии решили доказать, что католической церкви не обязательно иметь витражные окна и парящие арки, чтобы производить впечатление. Они построили деревянную часовню в Нагасаки с огромными окнами от пола до потолка и с фрактальным лесом внутри, сообщает NEWSru.com.

Квадратный храм площадью 125 кв. метров стал современной интерпретацией древнейшей готической церкви Японии, национального сокровища Оура-Теншудо - базилики двадцати шести японских мучеников в Нагасаки. Современное здание, в отличие от строения XIX века, возведено в основном из стекла из стали. Семиметровые окна позволяют верующим наслаждаться великолепным пейзажем и чувствовать единение с морем, горами и холмами, отмечает Inhabitat.

Главной особенностью нового храма являются древовидные деревянные блоки, сделанные из кедра. Фрактальные структуры создают иллюзию леса и добавляют ощущение простора. Работа над проектом была завершена в начале декабря.

Базилика двадцати шести японских мучеников была построена в Нагасаки стараниями двух французских священников в 1863 году в честь девяти европейских священников и 17 японских христиан, распятых в 1597 году по приказу генерала Тоётоми Хидэёси. После освящения храма к священникам пришли жители соседних деревень - потомки японских христиан, которые скрывались после восстания Симабара 1630-х годов. Вскоре из подполья вышли десятки тысяч японских католиков. Папа Пий IX назвал это "чудом Востока".