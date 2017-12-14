В США учительница соблазнила школьника в церкви, в которой она работала волонтером

31-летней Николь Мэри-Феерс Андрюс из Техаса грозит 20 лет тюрьмы за секс с несовершеннолетним школьником.

Как сообщают "ФАКТЫ. ICTV", она познакомилась с учеником в местной церкви, где женщина работала волонтером. Тогда у них и закрутился роман.

Родители школьника начали подозревать неладное и сообщили об этом руководству школы, пишет The Sun. Вместе с полицией администрация учебного заведения начала расследование.

Вскоре опасения родителей мальчика подтвердились.

"Наши сердца обращаются к жертве и его семье. Мы молимся за всех, кого это коснулось. Мы работаем с властями и оказываем полную поддержку следствию", – говорится в сообщении.