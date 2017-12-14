В США учительница соблазнила школьника в церкви, в которой она работала волонтером
17:39, 14 декабря 2017Мир
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В США учительница соблазнила школьника в церкви / the sun.co.ru
31-летней Николь Мэри-Феерс Андрюс из Техаса грозит 20 лет тюрьмы за секс с несовершеннолетним школьником.
Как сообщают "ФАКТЫ. ICTV", она познакомилась с учеником в местной церкви, где женщина работала волонтером. Тогда у них и закрутился роман.
Николь Мэри-Феерс Андрюс
Родители школьника начали подозревать неладное и сообщили об этом руководству школы, пишет The Sun. Вместе с полицией администрация учебного заведения начала расследование.
Вскоре опасения родителей мальчика подтвердились.
"Наши сердца обращаются к жертве и его семье. Мы молимся за всех, кого это коснулось. Мы работаем с властями и оказываем полную поддержку следствию", – говорится в сообщении.
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