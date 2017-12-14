В Израиле во дворце царя Ирода археологи обнаружили винное хранилище

В ходе археологических раскопок в Национальном парке Иродион во дворце царя Ирода были обнаружены останки большого винного хранилища. Находку впервые представили посетителям парка Иродион на Неделе национального наследия, которая проводится каждый год на Хануку, сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу министра по делам Иерусалима и национального наследия Зеэва Элькина.

Хранилище было найдено во время раскопок, которые велись в складских помещениях и погребах дворца-крепости Ирода. Среди находок – десятки огромных кувшинов в хранилище, расположенном в пространстве между стенами круглой башни крепости.

Археологи полагают, что в этих кувшинах вино проходило брожение, а потом из них напиток уже разливали в более мелкие сосуды вроде амфор, которые были найдены в погребах дворца.

Работы производятся командой имени Эхуда Нецера из археологического института при Еврейском университете, которую возглавляют Рои Порат, Яков Кальман и Рахель Чачи.

Самым большим сюрпризом для археологов стало то, что они обнаружили ниже уровня царского двора – останки строений и резервуар для воды времен второго века до нашей эры. Эта находка была похоронена под стенами дворца и слоем земли в царском саду. До настоящего времени не было никаких свидетельств тому, что до Ирода на этом месте существовало что-то еще.

По обнаруженным останкам можно сделать вывод, что прежде на вершине горы находилось большое строение и вырубленное в скале хранилище для воды. По мнению археологов, расположение этого строения дает основание полагать, что они обнаружили военную крепость, а не поселение земледельцев.