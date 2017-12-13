Палестинцы требуют от ЮНЕСКО признать свитки Мертвого моря их культурным наследием
16:47, 13 декабря 2017Мир
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Cвитки Мертвого моря / osp.ru
Палестинская автономия потребовала от ЮНЕСКО признать древнееврейские рукописи, найденные на берегу Мертвого моря в Кумране, палестинским культурным наследием.
Как сообщает "Седмица", в соответствующее представительство ЮНЕСКО Палестинская автономия направила список требований о признании палестинской культурным наследием целого ряда артефактов, в числе которых оказались и Кумранские рукописи.
Требование признать Кумранские свитки палестинским культурным наследием в Палестинской автономии обосновывают тем, что они были найдены в «оккупированной Израилем в 1967 году части Иудейской пустыни, которая принадлежит государству Палестина, признанному ЮНЕСКО».
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